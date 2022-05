Cartas de lectores I: maltrato al arbolado

Presenciar la mutilación de árboles en las veredas del Hospital Ángel C. Padilla genera impotencia y rabia, más aún cuando la empresa contratada no dispone de empleados con adecuada preparación en técnicas de poda y trepa de árboles ni equipamiento de seguridad reglamentario. Quien haya dispuesto esos trabajos actuó en violación a la Ordenanza Municipal 2432 cuyo Art. 1 reza: “Los árboles existentes en calles, paseos públicos y propiedades municipales sujetos a uso público en todo el ámbito de la ciudad de San Miguel de Tucumán, son declarados patrimonio de la comunidad sin importar quién los implantó en su oportunidad y por lo tanto quedan bajo exclusiva potestad administrativa de la municipalidad capitalina”. Y el Art 2: “La Dirección de Espacios Verdes será el organismo asesor del Departamento Ejecutivo en lo referente a la poda y extracción de árboles administrados por la municipalidad de manera tal que, sin la intervención de su cuerpo técnico, no se podrá actuar sobre ellos.” El daño que produce la mutilación realizada es inmenso por tratarse de seres vivos que cumplen un servicio público invalorable en ciudades como la nuestra, convertida -como muchas otras- en islas de calor producto del cambio climático. La mirada puramente ornamental del árbol está hoy en día superada, desde el momento en que se lo considera un laboratorio a cielo abierto con capacidad de secuestrar el carbono del aire responsable del calentamiento global, para transformarlo en nutrientes orgánicos para su crecimiento y desarrollo, liberando a su vez el oxígeno tan necesario para la vida sobre la tierra. En nuestra ciudad el maltrato del arbolado es permanente y preocupante, y debiera ser considerado un problema prioritario para las autoridades, máxime siendo una provincia que supo ser conocida mundialmente como “el Jardín de la República”. Por esto y mucho más, debemos decir y gritar: ¡Basta de mutilar y talar nuestros árboles!.