El país quebrado

En el país tabú hay una delgadísima línea que separa los derechos adquiridos e inalienables que supo conquistar la ciudadanía de la necesidad de discutir presente y futuro. Entonces, para que no haya malos entendidos y nadie se ofenda, mejor no hablar de ciertas cosas. El país tabú prefiere que de las organizaciones sociales, los planes y todo lo que la masa de excluidos representa, se ocupen los más radicalizados exponentes del país diagnóstico. Y mientras tanto que de la cuestión de fondo -esos millones de argentinos que no tienen trabajo y viven de la asistencia del Estado- se ocupe el Gobierno que venga. Y que Dios lo ayude (si todavía tiene ganas de ayudar a un país refugiado en el jardín de infantes). Millones de argentinos que se multiplican a caballo de los índices de pobreza e indigencia y que resultan intolerables -esencialmente para el país diagnóstico- apenas se visibilizan marchando y cortando calles. En algún momento -y esta es una suposición que mezcla inocencia con buena voluntad- alguien (en plural) tendrá que enfocarse y pensar que no podemos seguir así para siempre. Mejor dicho, quienes no pueden seguir así para siempre son los beneficiarios de la asistencia social. Porque esa es una de las aristas del país inviable.