Violencia de género: ratificarán otra denuncia en contra de un condenado

En marzo, V. (su nombre se mantiene en reserva para preservar su identidad, tal como disponen las normas), una profesional que había iniciado una relación con Carlos Martín Naufe, denunció a su ex pareja por amenazas en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia. Los responsables de la repartición enviaron el expediente a la Unidad Fiscal de Violencia de Género II que conduce Gerardo Salas. En cuestión de horas, y ante la gravedad del caso, se dictó la medida de restricción. Pero no se hizo nada más porque la víctima no siguió con la causa.