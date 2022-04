Cartas de lectores: Transporte Público

Quiero expresar mi disconformidad con el transporte público que hay en Tucumán. Los motivos no son pocos. Cada día a la mañana voy a la parada de ómnibus de la línea interurbana 102 para trasladarme a mi trabajo y me repito las mismas preguntas: ¿Pasará a tiempo? ¿Tendré la suerte de poder subirme? ¿Llegaré a tiempo a trabajar? ¿Iremos apretujados? Sin exagerar. La causa de todas es que las condiciones del transporte público son desfavorables. En primer lugar, muchas veces el ómnibus ni siquiera frena en las paradas para que las personas que estamos esperando nos subamos debido a que ya no da abasto por la cantidad de gente que transporta, es más en determinadas ocasiones se moviliza con la puerta abierta porque hay personas paradas en los escalones sosteniéndose de donde pueden. Me armo de paciencia para esperar el próximo y “tener la suerte” de que pase a tiempo porque si no voy a llegar tarde al trabajo. Llegó a mí la segunda disconformidad cuando una mañana en la que me dirigía a trabajar el chofer de turno, ante la queja de varios pasajeros, nos informó sobre la realidad de esta situación. Lo escuché en primera persona, nadie me lo contó. El afirmó que debido a la pandemia se redujeron las unidades de transporte público en circulación y que hoy en día, cuando ya casi todas las actividades volvieron a la normalidad, esta seguiría con la misma frecuencia de aquel contexto. Además de esto, aseguró que habría unidades de ómnibus nuevas que no se encontrarían en circulación, creo que sería más saludable para todos los ciudadanos que precisamos de este servicio público poder viajar más dignamente. Mi objetivo con esta carta es transmitir lo que muchas personas vivimos en el día a día en Tucumán, ¿Habrá alguna solución?