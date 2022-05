Ahorró el 90% de su sueldo durante una década y pudo comprar dos casas: enterate cómo hizo

Sin embargo, su historia no fue dada a conocer hasta su aparición en el programa Talk to Her, donde Wang Shenai realizó una larga entrevista donde compartió sus extremistas estrategias de ahorro, como también su mirada sobre el consumismo y el minimalismo. Además, en el mismo ciclo de televisión, la mujer explicó que creció en una familia pobre, donde el hambre y la escasez la hicieron repensar el verdadero valor del dinero y los bienes materiales.