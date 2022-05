Robert Maudsley, el asesino serial que inspiró a Hannibal, está preso bajo tierra hace 40 años

Con cuatro asesinatos brutales, las autoridades le construyeron una jaula de cristal, que está rodeada de acrílicos transparentes, y tiene una pequeña abertura donde le pasan la comida. Mide apenas 5,5 metros de largo y 4,5 medio de ancho. Tiene grandes ventanas a prueba de balas y una mesa y silla hechas de cartón comprimido, junto a un inodoro y lavabo. También es vigilado 23 horas al días por guardias armados. La hora que resta sale al patio a hacer ejercicio acompañado de otros seis guardias.

“Las autoridades de la prisión me ven como un problema, y su solución ha sido ponerme en confinamiento solitario y tirar la llave, enterrarme vivo en un ataúd de concreto. No les importa si estoy enojado o mal. No saben la respuesta y no les importa siempre y cuando me mantengan fuera de la vista y de la mente”, fue una de las declaraciones de Maudsley en 2003.