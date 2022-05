Conmovedora historia: buscó a su niñera por todo el mundo y la encontró 45 años después

Juan tocó la puerta de la casa de Ana y ella le abrió. "Ella sabía que alguien iba a ir a visitarla, pero no sabía quién”, dijo el pastor en una entrevista. La mujer no entendía quien era hasta que él le dijo quien era y le mostró sus fotos de bebé. Ana lo abrazó de inmediato y lloró de la emoción. "Cuando lo volví a ver no lo reconocí, pero en mi corazón lo tenía a él. Cuando él era un niño, yo estaba triste de haber perdido a mis hijos, entonces él y su familia llegaron como un regalo de Dios”, contó la mujer de 78 años.