"¡Te extraño!": Mirtha Legrand recordó a "Goldy", a dos años de su muerte

"Mi Goldy, mi hermana adorada, que la extraño tanto. Era el ser al que yo me aferraba siempre, era como mi mamá. Éramos gemelas nosotras, pero ella me cuidaba, nunca me hería diciendo algo desagradable y no le pude dar ni un beso... Como yo, le pasó a miles de personas, y eso no se olvida", finalizó.