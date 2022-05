Atlético: con motivos para festejar

“Esto es inexplicable, la verdad. Es difícil, cuando uno siendo delantero que vive del gol, pase tanto tiempo sin marcar. Por eso, remarco mucho el apoyo de la gente, de mis compañeros y sobre todo de mi familia, que es la que se come la cara larga cuando uno llega de los partidos y no le va bien. No tengo más nada que decir que gracias”, dijo el delantero Cristian Menéndez, que regresó al gol tras disputar 14 partidos como titular desde su segunda vuelta al club.