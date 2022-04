"Nos miente": Hebe de Bonafini volvió a apuntar contra Alberto Fernández

"No he conseguido que me diga, cuánto gasta en darle de comer a Dylan. Porque come carne. Para darle de comer a un niño en la escuela pagan $33 y para ellos en la Casa Rosada, más de $1000. Es una desvergüenza total. Los niños se desmayan en la escuela, lo que comen no sirve. La mamá les da paco para que no les duela la panza porque no comen. Yo le sacaría la mitad de las fortunas a los del campo. Los jubilados ganamos una mierda, no podemos comer. Es mentira que los jubilados estamos bien. Es un cuento", cerró.