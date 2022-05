Claves para mantener los alimentos seguros y cuidar a todos en casa

2. Síndrome urémico hemolítico: una enfermedad producida por la bacteria escherichia coli que está presente en la superficie de la media res y ataca generalmente a los niños de entre seis meses y 5 años. Existe un serotipo especifico (O157) productora de la toxina de Shiga que puede, incluso, generar la muerte en infantes. Esta enfermedad puede darse por el consumo de carne picada mal cocida. Sin embargo este no es el único alimento responsable, también por el consumo de jugos de frutas y lácteos que no estén pasteurizados, por agua que no esté potabilizada o la ingesta de vegetales que no sanitizados.