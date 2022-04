La leyenda del capitán Carlos Trucha Varela

Gorleri se refiere a él de ésta manera: “Carlos siempre fue un tipo muy respetado, de un carácter difícil, duro, pero sumamente justo y noble. En él no cabían las medias tintas; no había grises, se era o no se era, y él era un ejemplo de honestidad. Eso si, no cambiaba de opinión tan fácilmente, casi diría rayano en la terquedad. Fue un jefe realmente destacado, siempre transmitiendo a todos sus conocimientos, no se guardaba nada. Fue muy exigente con sus pupilos, lo que fue luego reconocido por ellos”.