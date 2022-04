Atlético se despide de su gente

Otro de los que dejó una buena imagen ante Brown y está en duda para el duelo ante la “T” es Leonardo Heredia. El volante ofensivo tuvo un partido aceptable por la Copa Argentina y es del gusto del DT. Es más, uno de los objetivos que se planteó el cuerpo técnico cuando llegó a la provincia fue recuperar el nivel individual de algunos jugadores que no venían mostrando su mejor versión. “El entrenador me está dando ritmo, eso me hacía falta. Además el grupo está comprometido, juegue quien juegue va a dejar todo. Hay que arreglar algunas cosas, pero el que le toque jugar siempre va a dejar todo”, apuntó el volante, que el año pasado tuvo mucho gol, pero que no convertía desde octubre.