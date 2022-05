“Nunca está de más usar el barbijo”

- Cuando comenzó la pandemia en 2020 había una alta actividad de los virus de la gripe en el hemisferio norte, donde era invierno. Cuando empezó a circular el sars-covid 2, bajaron de manera abrupta. La verdad es que durante 2020 la detección fue escasa, y tuvo que ver porque empezaron el aislamiento social y las otras medidas, como los barbijos, que podían prevenir las otras infecciones. Además los chicos estaban en casa, ellos son vectores de los virus, pero no se contagiaban. En 2021 las medidas no fueron tan estrictas, y en otros países se comenzó a ver influenza en menor proporción, pero a fines de 2021 llegó la gripe al cono sur. La verdad es que me sorprendió la cantidad de casos que estamos teniendo. Los más afectados están siendo los más chicos, los menores de cinco años y sobre todo de dos, quienes prácticamente no han tenido contacto con el virus, lo que genera una población muy desprotegida en cuanto a lo inmunitario.