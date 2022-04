No se van; los estamos echando

El desarraigo no es una fiesta, es un dolor. “Los inmigrantes -afirma la brillante escritora Zadie Smith- no pueden escapar de su historia más de lo que uno puede escapar de su sombra”. Irse -del barrio, de Tucumán, del país- no es una “sensación” replicada o acallada por los medios, según las simpatías o antipatías que genere el gobernante de turno. Esa larga marcha, la del adiós, a veces un hasta luego, deja un reguero de familias que se desmembran, de identidades que luchan por la supervivencia lejos del terruño. Los jóvenes, los no tan jóvenes, las familias, suben al avión bañados en lágrimas. No hay romantización posible cuando a esas íntimas ceremonias de despedida las domina la angustia. No, irse está lejos de ser una fiesta.