San Juan: a punto de cumplir 18 años, fue a trabajar con su papá para “pagarse el asado” y murió atropellado

La tragedia ocurrió minutos antes de las 7.30, cuando Roberto y su padre salieron de su casa rumbo a la obra. “Yo iba adelante. Sentí un golpe, miré para atrás y me puse a buscarlo porque no lo veía. Lo encontré adentro de la cuneta. Yo le hablaba, le gritaba... él estaba sentadito y no podía hacer nada”, contó Juan.