River, en la Libertadores: difícil, pero líder al fin

Como en cada ataque de Colo Colo, River no la pasó bien incluso luego de ampliar la diferencia. Barco, desde fuera del área, metió un derechazo preciso imposible de tapar para Carabalí. Los chilenos no se amedrentaron pese a la desventaja y al poco tiempo que quedaba. La vehemencia con la que Colo Colo había comenzado la mantuvo hasta el final y de esa actitud es que llegó el descuento de cabeza del ex Vélez, Juan Martín Lucero para el gol, más que nada, del honor ante “uno de los mejores equipos de Sudamérica” como había dicho en la previa Gustavo Quinteros, DT de Colo Colo.