Flor Vigna reveló qué es lo que más disfruta de estar con Luciano Castro

La pregunta más esperada no se hizo esperar. "¿Qué es lo que más te enamora de Lucho?", consultó uno de sus seguidores a través de sus stories de Instagram. "Me gusta cómo nos motivamos a ser nuestra mejor versión. Me gusta cuando llego hecha percha y puedo llorar con él. Y cuando me hace reír a carcajadas. Me gusta cómo me cuida. Me gusta su familia y él en mi vida", cerró Flor junto a una romántica imagen juntos.