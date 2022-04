Una aerolínea rechazó a una azafata con un insólito argumento: "necesita perder peso"

Cuando pudo acercarse a la reclutadora y preguntarle qué podía mejorar para el futuro, Josefina obtuvo una respuesta que la descolocó: "Honestly, you need to lose weight" ("Honestamente, necesitas bajar de peso"). "Sos muy linda, tenés muy buen nivel de inglés, pero necesitás eso. Tenés que esperar seis meses y blabla. Ah, y por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa", agregó la reclitadora, según tuiteó Josefina.