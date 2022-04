Bono de $18.000: cómo hacer el cálculo de ingresos para saber si sos beneficiario

La Evaluación Socio Ambiental que hará Anses desde la firma de la Declaracion Jurada, se centrará en cuatro criterios fundamentales: el principal y más importante es no tener ingresos fijos superiores de dos salarios Mínimo, Vitales y Móviles (SMVM), es decir, el techo máximo permitido será de $77.880, no deberá tener prepaga como sistema de salud, no debe haber adquirido un auto en el último año, ni tampoco ser propietario de dos o más vehículos, y por último, se cruzarán los gastos del titular con tarjeta de crédito o débito en caso de que las tenga.