Cuatro alumnos tucumanos ganaron el primer premio del certamen “Industrial Inspira”

“Cultivo inteligente”, el proyecto ganador tiene como principal objetivo mejorar la producción de ciertos vegetales, poder cultivar cualquier tipo de planta en cualquier época del año independientemente del lugar en donde se encuentre (espacio físico o condiciones climáticas) y sin la supervisión permanente del ser humano. Según explicaron los alumnos el dispositivo es útil para personas que viven en lugares que no es posible una “plantación natural”, personas que no tienen tiempo de cuidar sus plantas o no saben cómo hacerlo. También sirve para favorecer el crecimiento de plantas que necesitan un “cuidado especial”.