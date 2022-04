Alfaro le restó importancia a la carrera por 2023: "Poco me interesa la actividad política", dijo

“En los últimos cuatro días no estuve en la provincia y no leí información, no conozco nada y poco me interesa la actividad política. Tenemos que aprovechar este año, existe una inflación que está carcomiendo los ingresos de la gente; tenemos corrupción e inseguridad, desempleo. Esos son los problema de la sociedad”. Así, el intendente de la capital evitó marcar su posición antes las versiones de alianzas que se podrían generar dentro de Juntos por el Cambio (JXC) y el impulso de Roberto Sánchez al asumir como presidente de la Unión Cívica Radical provincial (UCR). Todo con miras a las elecciones provinciales de 2023.