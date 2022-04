Marcelo Gallardo: "no la pasamos bien", dijo el DT tras el empate con Atlético

El entrenador fue autocrítico y realista. "Teníamos todo para pasarla bien y la pasamos para el culo -afirmó-. Vivo así los partidos pero no me pareció que estuviera muy enérgico… La verdad teníamos el partido para pasarla bien y la terminamos pasando…. para el culo jaja. Ese es el resumen -insistió-, me voy a ir ahora... Nos desconocimos, no nos encontramos, no pudimos encontrar el funcionamiento, voy a hacer un retiro espiritual esta noche y pensar en mañana. Uno se siente mal con lo que pasó hoy, no podemos jugar de la manera que jugamos pero tenemos partido el miércoles otra vez y el sábado de nuevo. Entonces debemos olvidar rápidamente lo que pasó esta tarde-noche", dijo.