San Martín: los referentes tienen la palabra

Durante las últimas semanas, San Martín había recibido muchos elogios; no sólo en nuestra provincia sino también a nivel nacional. Luego de las buenas producciones contra Quilmes y Ferro, el nivel del equipo había sido resaltado en múltiples ocasiones. Y esas loas, según la mirada de “Pelle” pudieron haber causado -de manera inconsciente- el paso en falso. “Siempre es difícil jugar un partido después de un rendimiento como el que tuvimos contra Ferro. Pese a que somos un plantel humilde, que no se la cree, los elogios inconscientemente pueden haber jugado en contra porque terminás creyéndote algo que todavía no sos”, explica, alertando a todos de cara a un torneo largo y extenuante. “Cuando venís de hacer un partido tan bueno de visitante, podés pensar que de local vas a ganar tranquilo. Y no es así”.