La crisis sin fin del servicio público de pasajeros

La problemática del servicio público de pasajeros no es nueva. Ya en 2020 se marcó un mojón respecto de que las cosas no daban para más cuando hubo más de dos meses sin atención a los usuarios, que no pararon de quejarse y de manifestar su malestar por la continua carencia de un servicio fundamental. El Poder Ejecutivo, la Legislatura y hasta el Concejo Deliberante vienen avisando que se tomará alguna medida de fondo. Algunos de los integrantes de esos poderes sostienen que algunos empresarios “se pasan de vivos” y que si el servicio continúa interrumpiéndose de manera continua, intervendrán. Lo real es que no sucede ni lo uno ni lo otro: los empresarios piden ayuda o reformulación, los funcionarios que intervendrán y la realidad es que todo sigue de la misma manera.