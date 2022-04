Historias de una fábrica de hits

“Es una bendición de Dios trabajar de lo que a uno le gusta y escuchar que los músicos se van contentos; nunca han venido a decirme que se grabó mal, o que el sonido no les gustó”, le dice Krochik a Igarzábal. “Acá se sienten como en Disney; un lugar mágico donde se llevan momentos irrepetibles. Hay gente que pasó años acá, una gran parte de su vida. Hoy hacer discos cuesta un cuarto que antes, cuando no existía el retoque, ni la afinación de voces. Antes no grababa cualquiera”.