"Todos los escritores creemos haber dicho algo importante pero no siempre los lectores opinan lo mismo"

- La primera idea para esta novela la tengo desde hace muchos años, más de 20 seguramente. En un encuentro de escritores en Villa Gesell la comenté al pasar en la mesa que me tocó y Guillermo Saccomanno me dijo “apurate a escribirla sino la voy a escribir yo”; por suerte me dejó el tiempo suficiente. Pero la primera idea tiene que ver con una vez que yo estuve en Barcelona con Carmen Balcells y ella me contó, totalmente asombrada, que uno de los directores editoriales que acababa de asumir se había dedicado en el pasado a vender zapatillas. Entonces ella me dijo esta frase de que en el futuro lo único que no se va a saber qué hacer es cuál libro elegir para vender, como que siempre iba a estar esa pequeña necesidad de poder distinguir de entre todo esto qué podríamos vender, y de hecho en algún momento un editor se jactaba de que podía vender un libro con todas las páginas vacías. Entonces me gustaba esa idea que tenía de que había un crítico con honestidad intelectual que podría decir esto sí, esto no. Y me decidí a escribirla porque de algún modo se une a un tema que yo vengo persiguiendo de novela en novela, y que aparece de diferentes formas pero siempre es lo mismo por detrás. En Crímenes imperceptibles aparece como las posibles continuaciones de una serie lógica, una serie de símbolos, y hay diferentes maneras de darle una lógica a esos signos y establecer continuaciones diferentes de acuerdo a esa lógica que uno le da; en Los crímenes de Alicia aparece como cuál es el verdadero significado de una palabra extranjera, cómo logra uno acceder al verdadero significado, hay algo así como ¿hay un verdadero significado de una palabra? Y en esa novela también se toma a Pierre Menard, que es donde más clara se ve esta relación. Uno puede tener el texto como una sucesión de símbolos pero no está seguro de cómo interpretarlo. Y ese es el verdadero tema de esta novela: el autor tiene una idea muy clara previa en algún sentido sobre lo que quiere decir o cómo querría que se leyera su libro, pero no necesariamente luego el texto funciona como una escalerita para llegar a ese significado, o no para todos, o algunos toman otros caminos e interpretan a veces de manera opuesta.