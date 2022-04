Crece el misterio por el crimen del abogado

-- Sí. El jueves, en un horario que aún no fue confirmado, murió apuñalado Leandro José Guzmán (29) fue asesinado de un puntazo por un compañero de la Unidad 1. Cinthia, la viuda, en una entrevista con LG Play aportó varios datos que aportaron más misterio al caso. “Por la tarde me llamó por teléfono para avisarme que le habían robado un pendrive y que había tenido problemas con otros internos. Me contó que les había pedido a los guardias que lo sacaran de ahí porque le harían algo y no le hicieron caso”, explicó. La mujer agregó: “lo más grave es que antes de las 21 le cierran las puertas de la celda y a él lo mataron después de esa hora en su calabozo, que debería haber estado cerrado”. La testigo apuntó a un tal “Porteño Fer” y a un tal “Lechuza” como los autores del hecho.