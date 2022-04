Entregó recetas a pacientes del PAMI desde una ventana y se desató la polémica

Para mantener la cobertura de medicamentos y atención médica en su casa, cada tres meses debe tramitar la autorización de la internación domiciliaria con su médico, detalló. “La médica anterior demoraba semanas en darme el formulario, eso derivó a que me suspendieran la internación y quedé sin cobertura un tiempo, mis hijos tuvieron que pagar la medicación porque no mandó receta”, reprochó. Por esto recurrió a un nuevo médico, con el que tuvo una experiencia que no esperaba. “Mi publicación solo quiso visibilizar lo que pasan muchos de los abuelos. Se ha ido normalizado esta situación irregular”, comentó.