Motores: corren a agenda completa

Hoy habrá shakedown, de 9 a 16.30, en Mina Clavero (TV por DirecTV GO, de 14.45 a 17.30). Mañana, la etapa 1 comienza a las 9.58, termina alrededor de las 17 y se recorrerán 89,56 kilómetros en velocidad cronometrada (TV por DirecTV GO, de 11.30 a 13 y de 15.30 a 17.30). El domingo se compite de 9.10 a 15 (56,58); TV por DirecTV GO, de 10.30 a 12 y 13.30 a 15. También se podrá seguir por la cuenta de Facebook del Rally Argentino.