Invasión rusa: “Estamos ante un conflicto de civilizaciones, aunque no se defina como tal”

El disertante aseguró que en ningún lugar del mundo la crisis pegaba tanto como en Europa. “¿Por qué? Porque todo el raciocinio de los decisores de la región parte de la idea de que el riesgo nuclear es distinto de cero. Por eso permanentemente están pensando cómo decirle a Rusia que lo que hace no es gratuito. Saben que la bomba puede llegar, pero, también, que no se pueden quedar presos de eso. El antecedente que se tiene en cuenta no es un ataque nuclear, sino el accidente nuclear de Chernobyl. En el cerebro de las autoridades europeas están los vientos y la rotación de la Tierra: la radiación nuclear en el Este de Europa va para la zona occidental del continente, no para Asia, ni para África, ni para América”, reflexionó. Y recordó que la radiación de Chernobyl había llegado a Alemania, a Reino Unido y, en niveles bajos, a zonas periféricas de Europa, como Portugal, donde él estaba. “Entonces, aunque no lo digan, los políticos europeos temen que esta vez sí haya un ataque nuclear”, explicó. De un mapa impreso en los primeros billetes del euro se sirvió Malamud para evocar que Rusia había sido dejada afuera de la Unión Europea (UE). “Y ahora parece que viene por la venganza”, advirtió.