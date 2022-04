Las 15 respuestas clave del caso Adhemar

1 ¿Qué es Adhemar Capital?

- Es una financiera que empezó a operar en Catamarca hace poco más de tres años. Se especializaba en recibir dinero para la compra de criptomonedas. El año pasado abrió sucursales en Yerba Buena y en Córdoba. Los inversionistas aportaban una suma de dinero y recibían cada 30 días un interés de entre el 13% y el 22% mensual del total del monto. Por ejemplo, si entregaban $1 millón, recibían mensualmente $130.000. Los contratos eran por seis meses y el cliente tenía la posibilidad de renovarlo o sacar el capital. Los depósitos se podían hacer en pesos o en dólares y las tasas que pagaban dependían de los valores montos que entregaban. Un detalle: las comisiones de las inversiones en la moneda norteamericana se pagaban en pesos, al valor de la cotización del dólar blue del día.

2 ¿Quién manejaba los fondos?

- Eldgar Adhemar Bacchiani, propietario de la firma que generó una fuerte polémica en las tres provincias donde abrió sucursales. Él recibía el dinero y compraba las criptomonedas que administraba en una cuenta que estaba a su nombre y que sólo él podía administrar.

3 ¿Cuál sería el perfil de Bacchiani?

- Nacido en Buenos Aires hace 46 años, se habría mudado a Catamarca en 2017. En la vecina provincia desarrolló el negocio de las criptomonedas. De la noche a la mañana tuvo un crecimiento exponencial. No sólo compró una Ferrari con la que se paseaba por las calles, sino que realizaba importantes fiestas para sus clientes. En una de ellas sorteó un Audi A1 cero kilómetro. Fanático de Instagram, utilizaba las redes sociales para mostrar su vida privada y dar charlas sobre los beneficios de invertir en criptomonedas.

4 ¿Cuál es la situación real de la empresa?

- En estos momentos se encuentra en cesación de pagos. Los problemas comenzaron en febrero cuando reconocieron que no podían hacer frente a las obligaciones que habían asumido con los inversionistas y les ofrecieron una reestructuración del contrato al que arribaron. Los que llegaron a un nuevo acuerdo, todavía no pudieron cobrar. Los que no aceptaron la negociación, no pudieron recuperar los fondos que invirtieron y desde ese entonces no recibieron ningún tipo de respuesta.

5 ¿En qué consistió la reestructuración?

- Les ofrecían firmar un nuevo contrato fijando la mitad de la tasa de interés pactada en un principio durante otros seis meses. Si preferían retirar el capital, se acordaba una entrega en cuotas en cuotas. Y el que no aceptaba ninguna de las dos alternativas, tampoco recibía el dinero que había entregado. “El mayor problema con el que nos encontramos es que amenazaban a los clientes diciendo que si los denunciaban tendrían que salir a justificar el origen de los fondos que les habían confiado. Por eso muchos no se animan a hacer la denuncia”, explicó el abogado Alfredo Aydar, que representa legalmente a tres tucumanos que invirtieron U$S 670.000 y $8 millones.

6 ¿Cuál fue el principio del fin de la empresa?

- Todo comenzó cuando el gobernador catamarqueño Raúl Jalil denunció a la empresa del trader ante el Banco Central de la República Argentina. La entidad solicitó a la Procelac que iniciase una pesquisa porque sospechaba que podría ser un caso de lavado de activos. Semanas después, la Comisión Nacional de Valores (CNV) ordenó a la firma dejar de operar. Sin embargo, LA GACETA detectó con entrevistas que les hizo a varios tucumanos que, pese a la prohibición, en marzo la empresa habría seguido captando ahorristas.

7 ¿Qué problemas legales afronta?

- Se presentaron denuncias en Tucumán, Catamarca y Córdoba. La justicia federal catamarqueña sumó las presentaciones de los inversionistas tucumanos y los de esa provincia. El juez Miguel Contreras le anunció a Bacchiani, Savaire Celeste Garce Ruso (colombiana, pareja del titular de la empresa y dueña del spa más lujoso de la vecina provincia); José Armando Blas, Franco Alexis Sarroca, Héctor Rodolfo Sagripanti Orellana y Pablo Antonio Sosa que serían investigados por intermediación financiera sin autorización, lavado de activos, defraudación y asociación ilícita. La justicia ordinaria cordobesa también inició una causa por estafas reiteradas en contra del CEO de Adhemar y el gerente de la firma en esa provincia. El lunes también se habría formalizado una denuncia en la Unidad de Información Financiera (UIF) para que se la investigue por lavado de activos.

8 ¿Quiénes son los tucumanos investigados?

- La gerente Sofía Esther Aylan, que sería la viuda del primer socio de Bacchiani en Catamarca y los ejecutivos Lucas Barrera Oro (ex integrante del seleccionado tucumano de rugby) y María Lihue Banegas (hija de un actual funcionario de la provincia). Ambos, según declaró el ex rugbier, después de haberse presentado en Catamarca y ofrecido a colaborar con la investigación, no les permitieron ingresar a las oficinas del local de Yerba Buena y los eliminaron de los grupos de WhatsApp de la empresa. “Estamos convencidos de que los convocaron porque son jóvenes exitosos, muy conocidos en la provincia, para atraer inversionistas. Ellos eran meros empleados que no sabían cuáles eran los planes de los propietarios”, indicó Javier Lobo Aragón, que defiende a ambos.

9 ¿Podría haber más implicados en la provincia?

- Sí. Los investigadores apuntan contra el contador público nacional que habría sido el encargado de firmar varios documentos y tendrían pleno conocimiento de cuál era el mecanismo que utilizaban para realizar sus negocios. No se descarta que en las próximas horas se presente como testigo arrepentido en la causa.

- Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta. El abogado Aydar estimó que la empresa financiera habría manejado un capital de por lo menos U$S 60 millones. Pero en las últimas horas, por los allanamientos que realizó Gendarmería Nacional en el local de Yerba Buena, serían al menos 1.300 los clientes que habrían captado en esta provincia. De todas maneras, esa información se confirmará en las próximas horas. Entre los afectados aparecen personas comunes, dirigentes políticos y gremiales, empresarios y hasta funcionarios judiciales. Pero será muy difícil identificarlos, porque varios de ellos utilizaron a terceros para invertir,

11 ¿Está operando la empresa?

- No. Las puertas de los locales de las tres provincias están cerradas desde hace varias semanas. La última comunicación que brindaron los ejecutivos es que esperaban la recuperación del problema de salud que sufre Bacchiani para informar cuáles serían los próximos pasos a seguir. Mientras tanto, los pagos siguen suspendidos.

12 ¿Qué le ocurre al CEO de la empresa?

- Fue internado el fin de semana porque, según explicaron sus allegados, sufrió un principio de ACV y desde entonces se encuentra internado en un sanatorio privado en una sala de unidad coronaria. Fuentes judiciales de Córdoba, que estarían a punto de solicitar su detención, dudan de su real estado de salud y no descartarían solicitar que sea revisado por una junta médica. El abogado Aydar se encuentra en la vecina provincia gestionando la misma medida, pero ante la justicia federal, ya que considera que podría tratarse de una estrategia para evitar afrontar los procesos penales que tiene abierto. “Eso se llama obstrucción a la investigación y es un delito”, sentenció el profesional en una entrevista con LA GACETA.

- No hay una respuesta concreta porque no sabe cuál es el monto total del capital que manejó en las tres provincias. Por una orden de la justicia cordobesa, le congelaron una cuenta en la que tenía U$S200 millones en criptomonedas. Los ejecutivos indicaron que, por esa orden, no pueden responder con sus obligaciones. De todas maneras, trascendió que Bacchiani, para evitar nuevos problemas, realizó pagos selectivos. Es decir, les entregó el dinero a los inversionistas más poderosos que habían confiado en él.

14 ¿Qué dicen sus defensores?

- Finalmente se pudo confirmar que Miguel Ángel Pierri no es su defensor. El profesional informó que lo había asesorado en un primer momento, pero que dejó de hacerlo porque no tenía matrícula habilitante para representarlo en Catamarca y en nuestra provincia. Por el momento, Lucas Retamozo es el que lo está asistiendo. “Mañana (por hoy) me reuniré con él en el sanatorio donde está internado y recién podré responder las consultas”, le dijo el catamarqueño a LA GACETA.

15 ¿Cuál es la hipótesis de los investigadores?

-- Que se trataría de un nuevo caso de estafa piramidal. Se cree que los fondos que captaba en Tucumán podrían haber sido utilizados para cubrir las obligaciones de Catamarca y, con los de Córdoba, respondía en nuestra provincia. Se investiga además el secuestro de una importante cantidad de dinero en dólares que realizó la policía en un control fronterizo. Sospechan que en realidad era el efectivo que se habría retirado del local de Yerba Buena para llevarlo a la vecina provincia de manera ilegal.