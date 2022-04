Caso Adhemar: presentaron en la UIF otra denuncia contra la firma

Los inversionistas tucumanos que denunciaron a Adhemar Capital dieron otro paso. Ordenaron a su representante legal que realizara una denuncia ante la Unidad de Información Financiera (UIF) para que inicie una investigación en contra de Edgar Adhemar Bacchiani y otros ejecutivos de la firma al sospechar que estarían ante un caso de lavado de activos.

“En referencia a este delito, los indicios surgen porque gran parte de las sumas invertidas no eran bancarizadas, entregando solo documentos sin ninguna validez legal para ser ejecutados, generando de este modo un enorme capital que luego se incorporaba al patrimonio de los acusados y/o terceros de su confianza, quienes intentan darle una apariencia legal”, sostuvo el abogado Alfredo Aydar que presentó la denuncia ante el organismo nacional.

El profesional detalló que él representa a tres personas que invirtieron U$S 670.000 y más de $ 8 millones en la firma de Adhemar Capital sin que hasta la fecha se le haya hecho entrega de sus depósitos, ganancias, ni siquiera brindado una respuesta sería a sus pedidos. “A la vez, se pone en conocimiento que estas maniobras alcanzaron a una enorme cantidad de personas, siendo que me encuentro asesorando a muchísima gente, que está en la misma situación, pero que aun por temor, no se animaba a acudir a la justicia”, indicó Aydar que estimó que la empresa había manejado por los menos un capital de U$S 60 millones en la provincia.

En el escrito, el abogado señaló: “los hechos deben investigarse de forma inmediata. Los inversionistas confiaron en el sistema por la publicidad que hacía la firma, por los empresarios de renombre que operaban con la firma y por los políticos que avalaron a Adhemar y a sus operaciones”. Vale la pena recalcar que los representantes de la UIF estuvieron en Catamarca durante unos 10 días analizando las actividades que desarrollaba Bacchiani. También participa de la investigación la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Es importante recalcar que LA GACETA intentó infructuosamente comunicarse con los representantes legales del CEO. Primero busco contactarse con Miguel Ángel Pierri y después con Ricardo Moreno, el profesional que lo asiste en la causa que tiene abierta en Córdoba.