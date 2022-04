José Orellana: "La inflación está generando preocupación en el interior de la provincia"

El intendente de Famaillá, José Orellana, afirmó hoy que “en el interior se nota menos” el bajo nivel de reactivación del empleo y advirtió que la inflación “preocupa a la gente”.

“Esto está generando preocupación en la gente. Se siente mucho en los municipios, en especial, en el interior donde se ve más la informalidad, gente que vive de los programas sociales y una cantidad importante de desocupados”, expresó el jefe municipal en una entrevista con “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play.

En esa línea, el intendente remarcó el Gobierno debe resolver la inflación y también “la situación política”, al referirse a la interna entre el cristinismo y el presidente Alberto Fernández.

“Si no hacen posible una reconciliación política, nos tendremos que preparar porque no estaremos en condiciones de ganar (en 2023). Acá, unidos no sabemos si ganarán, imagínate, divididos”, enfatizó.

