Turismo deportivo: hay potencial; se necesita explotarlo mucho más

Mientras no sea bisiesto, hay 365 oportunidades durante un año para explotar al deporte como una alternativa turística. En Tucumán, a lo sumo, de esa extensión de tiempo se saca buen provecho, algo así como 20 días. Trasmontaña de mountain bike, MotoGP en Las Termas, algunos encuentro de artes marciales, de hockey y de rugby de divisiones juveniles, más otros de veteranos en disciplinas variadas, son los que principalmente aportan a la causa. Hay otras propuestas, claro, pero no mueven demasiado la aguja de la dinámica hotelera, gastronómica ni comercial. Son vidrieras, pero con productos que compra una cantidad limitada de personas.

Como una letanía, desde las esferas oficiales y privadas se repite que la unión de deportes y turismo es una oportunidad para mostrar un lugar. Habría que sumarle “y para hacer negocios”. ¿Por qué en Tucumán el tema no asume el protagonismo que en otros sitios de la Argentina sí? Hay motivos, razones y un duro trabajo que debe seguir haciéndose.

A diferencia de Tucumán, provincias vecinas como Santiago del Estero y Salta, y otras más alejadas, como San Juan y Córdoba, han hecho del deporte y del turismo una política de Estado. Esto ha permitido una sinergia que potenció y permitió crecimiento y desarrollo. Y lo que es también valioso: se sostuvo en el tiempo.

Citemos una cifra reciente: Moto GP movió $3.500 millones en el fin de semana del 1 al 3 de abril en que se presentó en el autódromo de Las Termas, según datos oficiales. ¿Cuánto le correspondió a la provincia? Contesta el presidente del Ente, Sebastián Giobellina: “puntualmente se registró en San Miguel de Tucumán una ocupación promedio de 85%. Eso da un +25 por persona respecto a igual período 2021, 13.000 pernoctaciones aproximadamente y un impacto económico de $56 millones de pesos generados por turistas alojados en hoteles y pa rahoteles”.

Por lo sucedido con MotoGP, surge una primera lectura: para espectáculos así no existen las fronteras. El llamado “derrame” turístico se produce con naturalidad. Y hay una segunda: Las Termas hegemonizó a los turistas que se mueven por los deportes mecánicos. En Tucumán no existe ni la menor chance de igualar eso. Más aún, si sumamos al golf a las atracciones termenses, hay que anotar que la cancha de características internacionales que allí se construyó ya alberga una fecha del PGA latino. Y en no en mucho tiempo podría incluso recibir alguna competencia de mayor envergadura.

Otra lectura: Tucumán tiene un aeropuerto internacional, buena capacidad hotelera en cuatro y cinco estrellas, pero carece de buenas rutas y de infraestructura deportiva. O tiene muy poca en condiciones. Queda entonces organizar eventos a campo traviesa los cuales, por el medio ambiente en que se desarrollan, no generan por ejemplo réditos por venta de entradas, aunque sí en materia de hospedaje, transporte y todos los servicios que se puedan requerir.

Lo del Trasmontaña es un claro ejemplo exitoso de lo que debe hacerse. Se trabaja con tiempo, se organiza al detalle y se generan atractivos extra para los miles de visitantes que desde hace años reservan plazas hoteleras con mucha anticipación, por varios días y en cantidad. La continuidad del espectáculo y la seriedad en su armado lo convierten en sello registrado.

El Mundial de parapente que se hizo el año pasado en Loma Bola fue otro caso de aprovechamiento de la fantástica geografía tucumana. Trajo una buena cantidad de extranjeros durante una semana. Hay un “pero”: por sus características, es difícil que vuelva, aunque nunca se sabe. En lo que sí hay mayores chances de repetir es en los dos torneos ITF de la categoría W25 de tenis de damas en Lawn Tennis y Las Lomitas, y el weekend de voley que se concretó en Villa Luján con los mejores equipos de la Liga, incluyendo a Monteros Voley. Hay casos, como las pruebas de motonáutica de la F1 Power Boat y del Argentino de Jet Ski y de Motos de Agua del verano pasado en El Cadillal, el Transmontaña de enduro y la fecha nacional de mountain bike descenso que pueden ser atractivos, pero no mueven multitudes. El turf, con el Batalla de Tucumán, es una cita relativamente convocante de foráneos. Alguna fecha del rally nacional, alguna presentación de hockey en el estadio de Natación también lo son.

Giobellina sostiene que, dentro del turismo de reuniones, el deportivo es muy importante para la industria. Destaca el valor del Trasmontaña y del Mundial de parapente (“son acontecimientos de gran magnitud que copan las plazas hoteleras, incluso con un año de anticipación, generando previsibilidad a quienes trabajan en el sector”), y asienta su análisis sobre MotoGP: “genera múltiples beneficios para la región, con él se borran los límites de las provincias con amplias ventajas para la economía. Además, se genera una simbiosis muy importante entre Tucumán y Santiago del Estero”.

A la vista quedan las buenas intenciones y la gestión. Lo que faltan son decisiones, acciones, inversiones y ejecuciones mucho más visibles, comprometidas y constantes. El potencial está; falta explotarlo.

El fútbol es popular, pero no trae turistas

Es toda una paradoja que el más popular de los deportes, el fútbol, no genere movidas significativas en lo turístico. Con Atlético en Primera división y San Martín en la Primera Nacional, el hecho de que no se reciben hinchadas visitantes en ambos torneos incide por completo. Pero tampoco la provincia es sede de partidos de otros equipos, como sí lo son Santiago del Estero o Salta, por citar dos de la región que albergan juegos de variada índole. En el caso de “Decanos” y Santos” se dará otra curiosidad: el miércoles 27 estarán jugando en el “Padre Martearena” salteño y en el “Carlos Augusto Mercado Luna” de La Rioja por la Copa Argentina y seguramente llevarán mucho público. Es decir, generarán turismo. ¿Tan lejos estamos en Tucumán de atraer espectáculos atractivos que traigan público? ¿No hay inversores o no hay capacidad para conseguir el apoyo económico necesario?

De paso, si con el fútbol no se logra captar turistas y sólo sirve como vidriera referencial del deporte de la provincia, tampoco el rugby -considerado aquí el segundo más popular- suma en la materia. Vale un detalle: ya no es posible albergar partidos de rugby de calidad, como sucedió allá por las últimas dos décadas del siglo pasado, porque no hay un lugar digno para recibirlos. Por contrapartida, Salta se convirtió en tiempos recientes en la casa norteña de Los Pumas.

PUNTOS DE VISTA

Diferencias y coincidencias

Ernesto Gettar

Presidente Unión hoteles, bares y restaurantes

El impacto de MotoGP en Tucumán quedó a la vista. Sin dudas es un espectáculo que se espera y se aprovecha siendo, por así decirlo, algo con sello ajeno. Cuando mejoremos la conectividad con Las Termas incluso será mejor. Por nuestro lado, Tucumán siempre dependerá de la geografía natural para convocar grandes eventos. Pasó con el Dakar, pasa con el Trasmontaña de mountain bike, que es la estrella. La diferencia es clara: Santiago del Estero no disfruta de una bondad natural como la que nosotros tenemos, y nosotros no tenemos la bondad de infraestructura que allá tienen. A medida de que se invierta mucho más en infraestructura el crecimiento del turismo será exponencial. Tenemos todos los medios para crecer, pero hay que acompañarlo con infraestructura, caminos, señalizaciones. En Santiago, el Estado se nutre de impuestos y esos impuestos los genera la actividad privada. En la medida en que el Estado haga acciones para posibilitar las ventas de la actividad privada, todos nos vemos beneficiados. Esperemos que para la próxima edición de MotoGP ya tengamos la autopista, que nos permitirá un contacto mucho más fluido y un mayor movimiento.

Competir no es quitar o alejarse

Elena Colombres Garmendia

Vicepresidente Ente Tucumán Turismo

Un evento como MotoGP logra que las fronteras se diluyan. Las Termas puede contenerlo porque tiene el soporte de las ciudades de su entorno, San Miguel de Tucumán y Santiago del Estero, tanto en la capacidad de alojamiento como -es un plus en nuestro caso-, la existencia de un aeropuerto internacional. En eventos deportivos de gran envergadura hay un efecto derrame: para poder funcionar, el destino que los contiene se apoya en sus alrededores y les genera impacto. Por caso, cuando aquí se hace el Trasmontaña produce lo mismo en otras plazas. Desde una mirada técnica, Santiago trabajó en la captación de turismo de eventos deportivos y por eso desarrolló un estadio, un autódromo, un campo de golf. Tucumán tiene un perfil distinto que tiene que ver con lo académico, los congresos, con las convenciones, con eventos de tipo deportivo pero en espacios naturales. Siempre vamos a querer un mayor protagonismo, es ahí donde competimos. Pero competir no es quitar o alejarse de la región norte como atractivo, sino que la cantidad de días que le destina el turista a Tucumán sea cada vez mayor. En suma, lo que a nosotros nos ocupa es que quien va a MotoGP sí o sí, pase por nuestra provincia.