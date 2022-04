Car Show Santafesino: un cómodo regreso

Con rotura de motor de por medio, una salida a pista menos (se perdió la segunda clasificación) durante el fin de semana y una inactividad de varios meses, Pablo Ortega diagnosticó con pulgar hacia arriba su debut en el Car Show Santafesino. “Cumplí todas mis expectativas y deseos del fin de semana. La pasé muy bien y disfruté la carrera”, aseguró “Pabloso” pese a las dificultades que vivió. La última entrada suya a una pista cuando competía en el Turismo Nacional se registró en diciembre de 2021. Esta vez, también en la Clase 2 pero del CSS, regresó con un cuarto puesto. A la final correspondiente a la segunda fecha que se disputó en Rafaela la ganó el chaqueño Abel Sánchez.

“La carrera en general fue muy linda y prolija, sin que se rompan los autos”, destacó el piloto del Fiat Way. Ortega partió en el puesto ocho. “En la largada pasé a dos rivales hasta la segunda curva y ahí me mantuve detrás de Ezequiel González”, relató el piloto. Desde ese momento, “Pabloso” tuvo que hacer un trabajo muy paciente para avanzar. “Iba mucho más rápido yo que él. Salíamos en la recta y él se me iba un poquito, entonces no lo podía pasar. Me costó hacerlo y cuando lo pasé ya iban muy lejos los de adelante”, lamentó. “Luego se quedó el puntero y abandonó uno más, pero ya no le pude llegar al pelotón de adelante”, explicó.

Ahora, superadas las incertidumbres que podía generar la primera competencia en una nueva categoría, Ortega aseguró su presencia en la tercera fecha del calendario del torneo santafesino, que cada temporada se vuelve más federal. La jornada itinerante está programa para el 15 de mayo en Paraná.

Hasta esa fecha el Yiyo Competición, que atiende el auto de Ortega, tendrá tiempo para perfeccionar todas las máquinas que atiende en la divisional. “Con Pablo somos muy amigos desde chicos. Su regreso fue muy bueno. Que un piloto de su nivel esté en el equipo es muy lindo”, destacó Sebastián Chincarini, responsable de la escudería. La labor de los mecánicos, tras los inconvenientes en la planta impulsora del motor de Ortega, fue intensa toda la noche para poner en condiciones la máquina que finalmente estuvo en el top-5 en la rápida pista rafaelina.

Ayer, además del cuarto puesto de Ortega, el equipo comandado por Chincarini abrochó buenas actuaciones. El Fiat Way del jujeño Matías Clapier llegó en el segundo puesto. Mientras que el auto del mismo modelo y marca de Antonio Gubaira tuvo un rendimiento ascendente en la final. El santiagueño partió en el último lugar y arribó noveno.