Un jurado de MasterChef dijo que nunca probó un buen sándwich de milanesa en Tucumán

Christophe Krywonis saltó a la fama por su rol como jurado de MasterChef. Y en una reciente entrevista radial (el ciclo de Vorterix "Crossover"), el experto criticó don dureza un emblema de Tucumán: el sándwich de milanesa.

Luego de asegurar que para él la mejor opción para un buen sándwich de milanesa es con pan francés, lechuga y tomate, sin piel, todo del día y mayonesa casera lanzó sus diferencias para con las milanesas de la provincia.

"Un llamado a los tucumanos, si nos escuchan, se jactan de tener la mejor milanesa de la Argentina ¡minga!, nunca probé un buen sándwich de milanesa en Tucumán", aseguró. Y agregó: "No es que está mal, pero tampoco es wow".

Como los entrevistadores no podían creer lo que escuchaban, Christophe lo tuvo que reiterar: "No. Es normal yo ya se los dije a los tucumanos que amo tanto, pero te vas a La Boca y comes lo mismo que en Tucumán. Hay un montón de otras cosas deliciosas, no sé por qué encaprichan con el sándwich de milanesa, déjense de joder".

Escuchá la nota completa: