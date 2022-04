Video: Mirtha Legrand habló de su regreso a la televisión

Luego de dos años alejada de la conducción de su programa debido a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, Mirtha Legrand se encuentra preparando su regreso a la televisión.

Mientras se dirigía a la presentación de la obra "Drácula, el musical", la diva de los almuerzos fue interceptada por los periodistas y contó detalles de su inminente vuelta.

"¿Ya habló con producción, ya habló con alguien?", le consultó el periodista, Diego Bouvet (Implacables - El nueve). Y la diva, respondió: "No, no, la semana que viene".

Después cuando le consultaron si ya tenía pensado posibles invitados para su mesa y reveló que aún no pensó quiénes estarán en el estreno.

"¿Va a ser un especial, todas las semanas, una vez por mes, cómo se lo imagina?", quisieron consultarle. Esta vez la animadora fue más concreta: "Todas las semanas, los sábados".

Por último, la "Chiqui" dejó en claro que no compartirá el programa con su nieta Juana Viale. "No, no, no", cerró la legendaria conductora.