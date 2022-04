La pandemia ha cedido: ¿hay que prepararse para una cuarta ola de contagios?

En estos momentos, la realidad respecto a la pandemia de covid-19 es incierta. A menudo, algunas personas no saben cómo comportarse en este período transicional. Durante dos años y en forma obsesiva, estuvimos viendo en las noticias cómo aumentaban los contagios en todo el mundo. Luego vinieron las vacunas, las variantes y las olas. Afortunadamente, esas noticias han terminado. Pareciera que la pandemia ha acabado. ¿Es así? ¿O volverá otra oleada? "Indiscutiblemente, la pandemia ha cedido. Es una verdad más que obvia. Cada vez, tenemos menos casos y menos internaciones. Hemos vuelto a tener actividades normales o a la vida que conocíamos antes de 2020", dice el médico Pablo Scapellato, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y jefe de la Unidad Infectología y Control de Infecciones del Hospital Santojanni, de la Ciudad de Buenos Aires.

"Realmente, esto dos años nos han cambiado de manera vertiginosa". Mario Raya, subdirector del Centro de Salud.

No obstante, el infectólogo advierte que el coronavirus no se ha marchado del todo de los hospitales, pues siguen viendo su impacto diariamente, ya sea con retrasos en el diagnóstico y tratamiento temprano de otras enfermedades o con casos de postcovid. "Muchas personas que durante estos años no se hicieron controles de sus enfermedades de base o síntomas, están retornando ahora. Y eso nos enfrenta a un nuevo desafío sanitario, porque muchos están más graves", relata, durante una charla con LA GACETA.

Sin embargo y en nombre de nuestra salud mental, ¿podríamos relajarnos y quitar algunas medidas de salud pública? "Creo que sería bastante necio. Si bien podemos relajarnos con algunas cuestiones, nadie sabe si esto volverá en algún momento", contesta el experto. Por ello, insta a aprender de lo vivido y, en consecuencia, a reforzar el sistema sanitario, con más personal y más reconocimiento económico para ellos.

"Paciencia. Vayamos paso a paso". Héctor Sale, presidente del Colegio Médico de Tucumán.

El infectólogo Mario Raya, subdirector del Centro de Salud de Tucumán, trata de que las personas entiendan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no ha advertido que la pandemia haya finalizado. "Es muy temprano aún. Necesitamos antes alcanzar la inmunidad de rebaño. Se han presentado nuevas variantes de ómicron, que están causando infecciones en China, Israel y Estados Unidos, entre otros países. Puede haber una nueva ola, impulsada por estas variantes o por quiénes son susceptibles de contagiarse", expresa.

- ¿Cómo se sienten hoy los médicos?

- Realmente, esto dos años nos han cambiado de manera vertiginosa. Al principio era todo desconocido. Los papers nos llegaban minuto a minuto. Fue una catástrofe epidemiológica. Y nosotros la hemos vivido de primera mano. Pasamos por distintos y continuos niveles de estrés y de angustia. Y eso lo tenemos presente de manera constante.

- ¿Cuál es la mejor forma de movernos hacia adelante?

- Hoy, lo que deben hacer todos los gobiernos es estar al acecho; mantener la vigilancia epidemiológica. Ese es el único modo de movernos hacia adelante.

Básicamente por estas razones, Raya justifica la necesidad de avanzar hacia unas terceras dosis. "La tercera dosis de la vacuna contra la covid mejora la inmunidad de la población general entre un 93 % y un 95 %", especifica. Y aclara que la eficacia de todas las vacunas sigue siendo muy alta contra las variantes del coronavirus. "Siempre se habla de una cuarta ola; podría llegar en invierno o un poco después. Debemos estar preparados", advierte.

Lo cierto es que los bares están llenos. En los medios se habla casi nada del coronavirus. Nadie restringe las reuniones. Y en los hospitales no se sufre de forma desmedida. Pero hay un elemento que nos recuerda, todo el tiempo, la bendita pandemia: la obligatoriedad del tapabocas en los ambientes cerrados, como escuelas, oficinas, iglesias, centros comerciales, bancos, clínicas médicas, etcétera. "Paciencia. Vayamos paso a paso", contesta a su turno el presidente del Colegio Médico de Tucumán, el doctor Héctor Sale.

"Debido a que muchas personas ya se contagiaron o se vacunaron, los casos de coronavirus han bajado. Esto entusiasma y tranquiliza, especialmente a los médicos y al resto del personal de la salud, que ha vivido esta pandemia de manera muy exigida. Pero esto no significa necesariamente que la pandemia ha terminado. Por eso, no podemos quitarnos de encima algunos hábitos, como el uso del barbijo en ambientes cerrados. Es tan elevada la transmisibilidad de este virus que nada nos asegura que no debamos enfrentar una cuarta ola", razona.

Además, esta época del año, con el ingreso de los días fríos, no es la adecuada para dejar de lado las medidas preventivas, prosigue. "No sólo debemos enfocarnos en el coronavirus, sino también en otros procesos virales. Sería prematuro discontinuar el barbijo", evalúa.

Finalmente y desde su experiencia en enfermedades respiratorias, advierte que el postcovid es lo que en estos momentos hace mella. "Por lo general, los síntomas en casos leves suelen desaparecer en pocos días. Pero en las infecciones graves o en ciertos pacientes, pueden persistir hasta 12 semanas", concluye Sale. Cansancio; dificultad para respirar; dolores musculares; dolores de cabeza; taquicardias y alteraciones en la concentración son algunas de esas sintomatologías recurrentes.