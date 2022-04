Atlético le aceptará la renuncia a Azconzábal y saldrá en busca de un nuevo DT

Juan Manuel Azconzábal cerrará su segundo ciclo como DT de Atlético Tucumán esta tarde. Fuentes del club de 25 de Mayo y Chile le confirmaron a LA GACETA que la directiva tomó la decisión de aceptar la renuncia presentada por el "Vasco", luego de la caída por 2 a 1 ante Gimnasia y Esgrima (LP) en el Monumental. Así, en las próximas horas saldrán al mercado en busca de un nuevo entrenador para el plantel superior del "Decano".

Tras la derrota de este viernes, y golpeado por la seguidilla de malos resultados en esta nueva etapa, Azconzábal había puesto su continuidad en el cargo en manos de los dirigentes de Atlético Tucumán.

El DT había llegado en diciembre pasado, luego de las frustradas experiencias de Omar De Felippe y de Pablo Guiñazú, y de los interinatos del entrenador de Reserva, Martín Anastacio.

Pese a que su anterior gestión en el "Decano" había sido positiva -lo llevó al ascenso a Primera, en 2015-, Azconzábal no pudo repetir lo hecho en aquella oportunidad. Tras nueve fechas, Atlético está último en el Grupo A de la Copa de Liga Profesional de Fútbol, con un partido ganado, dos empatados y seis derrotas. Así, teniendo en cuenta las flojas campañas recientes, comienza a correr riesgo la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

"En estos meses, la estadística es mala para nosotros. Fuerza voy a encontrar siempre para trabajar, pero entiendo lo que es el fútbol y la pasión con la que se vive. Me siento querido. Y quiero a Atlético. De mi parte no puedo manifestar otra situación que no sea abrir las puertas de la institución para que tomen una decisión sobre mí. Estoy a disposición de lo que resuelva la institución", dijo anoche Azconzábal, ante la prensa, luego de la derrota ante el "Lobo".

No dio a conocer que había puesto su renuncia a disposición de la CD, pero dejó en claro que "la carencia de resultados" lo había puesto "en esta situación, por si el club decide cambiar de aires". "(Pero) aún no hablé con ningún dirigente", añadió el ex marcador central ante los micrófonos.

Además, insistió con que, al margen de la coyuntura, siente afecto por la institución. "Hay agradecimiento de mi parte. Quiero lo mejor para Atlético; y si un cambio de técnico es lo mejor, lo entiendo. Lo que menos quiero es quedar como una persona que no acepta la realidad", señaló Azconzábal.

Ahora, los directivos le comunicarían formalmente la decisión de aceptar su dimisión en las próximas horas. Y comenzarán a analizar nombres para definir el reemplazo del "Vasco". Si bien hay algunas alternativas dando vueltas, por el momento la dirigencia prefirió no revelar los nombres de manera pública. La idea es que para el lunes, cuando el plantel se reencuentre para el entrenamiento, el nuevo DT ya esté al frente, junto a su cuerpo técnico.