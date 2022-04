Frenan un pedido de informes por falta de concejales en Concepción

El Concejo Deliberante de Concepción sesionó ayer con quórum ajustado. De los 12 ediles que integran el cuerpo, concurrieron ocho, la mayoría del oficialismo. Por esta razón el edil peronista Miguel Abboud decidió postergar la presentación ante el cuerpo vecinal un pedido de informe al intendente Alejandro Molinuevo acerca de las condiciones en que el director de Relaciones Laborales Patricio “Pato” Vega ocupa una vivienda de la municipalidad destinada a familias humildes.

Según el concejal, la iniciativa que impulsa no tenía ayer ninguna posibilidad de prosperar al ausentarse, por distintas razones, quienes podían apoyarlo, entre estos los del peronismo. Abboud también espera contar con los dos votos del Partido de la Justicia Social (PJS). La presentación del pedido de informe en principio fue demorada en la confianza de los peronistas de que, ante el alcance del escándalo, el jefe comunal iba a acelerar el pedido de restitución del inmueble que ocupa Vega. Pero eso no sucedió. Molinuevo no está dispuesto a ceder ante Abboud a una acometida de parte de quien –según se afirma- conocía desde antes, cuando se desempeñaba como secretario de Obras Públicas, la cesión que se había hecho a Vega en el 2008.

Sin palabras

El intendente prefiere no hablar el tema. Procura mantener su imagen como candidato en el 2023, por la alianza Juntos por el Cambio (JxC), para seguir al frente de la intendencia. Anoche dejó habilitada más de 100 luminarias en 20 cuadras del barrio Potrero. Cuando “Pato” recibió la vivienda cumplía la función de jefe de Mesa de Entrada. Hace un poco más de dos meses fue cuando Molinuevo lo designó director de Relaciones Laborales. El concejal José Calcagni, que no asistió a deliberar al estar lesionado, dijo que el caso del funcionario Vega es de una “enorme gravedad institucional”.

El secretario de Gobierno, Francisco Herrera, ratificó que por ahora el municipio no tiene previsto solicitar a Vega la vivienda que ocupa. Precisó que eso se producirá cuando la intendencia tenga definido un destino concreto para el inmueble. Explicó que el funcionario tomó posesión de ella a través de un convenio que suscribió con su padre Julio César Herrera (fallecido en el 2020) cuando este ejercía el cargo que él tiene ahora. “La cesión de la casa, ubicada en calle Los Cedros sin número del barrio Yocavil, se cristalizó a fin de evitar mediante su cuidado el peligro real de que esta sea tomada de manera ilegal. Era una edificación que funcionaba como obrador y que Vega se comprometió a acondicionarla y hacerla habitable. También quedó en claro que la restituiría al municipio una vez que se le solicite” explicó. Herrera mostró copia del acuerdo que firmaron su padre y “Pato” Vega.

Otro proyecto

El caso en cuestión adquirió efervescencia a partir del enorme déficit habitacional que afectan a más de 8.000 familias del municipio. La cifra surge de la última convocatoria que realizó el Instituto de la Vivienda (IPV) de interesados a participar del proceso de adjudicación de 160 casas levantadas al sur del municipio. El peronismo impulsa un proyecto mediante el cual se propone la urbanización de seis hectáreas de terrenos municipales a fin de que sean fraccionadas y sorteadas entre familias sin techo propio. Serían cedidos a precios accesibles. Un porcentaje estaría destinado para los trabajadores municipales y otro menor para quienes carezcan de ingresos fijos.