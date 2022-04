Extensión horaria: "Parece positivo, pero queremos ver cómo se implementa", dicen en Padres Organizados

El anuncio del Ministerio de Educación de la Nación con relación a la extensión de una hora diaria en la jornada del nivel primario generó repercusiones en todos los ámbitos.

Padres Organizados de todas las provincias comenzaron a analizar el impacto de esta medida, que será debatida este viernes por el Consejo Federal de Educación (CFE).

En Tucumán, Carina Mondino, referente de este espacio, detalló en diálogo con LA GACETA algunas claves con respecto a la disposición, que afectará unos 170.000 alumnos de primaria de escuelas públicas y de colegios de gestión privada de la provincia.

"Estuvimos hablando esta mañana, en los grupos que tenemos con referentes a nivel federal de Padres Organizados, y, en principio, nos parece positivo que se busque recuperar estos compromisos establecidos, que durante años no se cumplieron, y se avance en una jornada extendida; en especial, teniendo en cuenta lo sucedido desde 2020", detalló Mondino. Sin embargo, aclaró que en la organización "preocupa que no está claro cómo se va a implementar, cómo se va a llevar a cabo".

"Son muchos aspectos a tener en cuenta. Hay muchos problemas de infraestructura en escuelas de todas las provincias, incluyendo Tucumán, que no están resueltos. Hablamos de establecimientos que, en algunos lugares, todavía están con aulas sobrepobladas, con falta de docentes y auxiliares, e incluso cerrados", advirtió.

Por ello, señaló, el anuncio "parece positivo, pero peremos conocer cómo se va a implementar".

Al margen de esta disposición, Mondino apuntó que hay otros temas de fondo que ameritan un tratamiento serio y profundo.

"Un problema que nos preocupa, y que están ausentes de discusión, son los problemas básicos de la educación, como la calidad educativa. Por ejemplo, cómo se van a recuperar los contenidos no dados en 2020 y 2012; qué va a pasar con la deserción escolar; qué efecto tuvo el Plan Volvé a la Escuela. Son temas que quedaron en el aire, y así terminan siendo eso, meros anuncios", argumentó.

Por otro lado, consideró positivo que la hora incorporada a la jornada escolar del nivel primario "sea para reforzar matemáticas y lectoescritura". "Pero falta una mirada completa del proceso educativo; se empobrecieron muchísimos los aprendizajes y las competencias; en espacial en esa áreas, matemáticas y lectocomprensión. Todas estas situaciones están sin resolver", insistió.

Mondino recordó que, tras el 2020 con escuelas cerradas y clases virtuales por la pandemia, "los padres pudimos lograr que en 2021 se instale el tema educativo, y las familias volvamos a tener una participación" en las discusiones. "Es importante que se siga haciendo hincapié en estos temas", enfatizó.

En ese marco, consideró clave que padres y madres sean escuchados por los órganos que definen las políticas educativas. "Nos gustaría saber por qué en este formato que tiene el CFE no hay una agenda clara sobre cuáles son los asuntos prioritarios a discutir, y por qué la ciudadanía no tiene una participación. Nos enteramos de las decisiones a través de gacetillas de prensa. No hay una búsqueda de consenso, y los padres permanecemos totalmente excluidos de los debates educativos”, lamentó.

En cuanto a la medida concreta de la extensión horaria, consideró que es "muy interesante" y que podría resultar "importante" para los niños y niñas. "Pero vayamos al punto de cómo se va a implementar; y queremos ver los resultados de otras medidas. ¿Qué pasó con la deserción escolar y la calidad educativa? ¿Cómo se está reforzando la alfabetización? ¿Qué pasará con el tema del barbijo? ¿Por qué en algunas provincias lo declaran optativo, y en otras seguimos con protocolos sumamente estrictos y desactualizados? Vemos también que los funcionarios no los usan; tampoco en otros ámbitos. Y no está mal que haya un orden, pero nadie trata estos asuntos, y seguimos castigando a los chicos que, justamente, fueron y son los más perjudicados en cuanto a los protocolos se refiere", reflexionó.