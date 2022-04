Juntos por el Cambio: "La elección del 2023 no puede ser otro carnaval con olor a trampa"

En Juntos por el Cambio-Tucumán (JxC), la comisión de Reforma Política se reunió para comenzar un trabajo colectivo entre sus dirigentes, con la premisa de que esta labor debe ser "la prioridad de instituciones y dirigentes que estén dispuestos a transformar la realidad a favor de la gente".

"El régimen electoral con el que los tucumanos elijen sus autoridades hace décadas es una vergüenza que excede nuestras fronteras. Desde la Ley de Lemas de los 90 hasta los acoples vigentes hoy y perversamente incorporados en la última reforma de la Constitución impulsada por el oficialismo, nuestra provincia ha sido siempre un triste ejemplo de lo que no hay que hacer en materia de transparencia electoral. Es allí donde debemos concentrar nuestros esfuerzos. La elección del 2023 no puede ser otro carnaval con olor a trampa en cada urna", advirtieron en un comunicado tras la reunión.

En la comisión estuvieron presentes legisladores, concejales, presidentes de partido, presidentes de usinas de ideas y referentes.

"La democracia no es solo el ejercicio periódico del sufragio. Es y debe ser un sistema en el que la voluntad ciudadana se exprese sin cortapisas de ningún tipo. El bisturí apunta a recuperar un proceso de selección en el que prime la igualdad de competencia, en el que no haya interferencias para la libertad en la elección, y en el que exista transparencia de los controles y la imparcialidad absoluta por parte quienes tienen a su cargo el control del proceso. Las mencionadas son condiciones básicas que Tucumán no solo incumple, sino que además violenta en forma flagrante", sostuvieron.

Por último, explicaron que Juntos por el Cambio es un "espacio plural, democrático, con miradas diferentes sobre distintos temas que hacen a la agenda pública".

"Pero nos une la convicción de que Tucumán necesita cambiar y sabemos que se puede hacerlo. Nuestro compromiso es que ese cambio nos haga volver a ser la provincia que supo ser el faro económico, institucional y cultural del norte. Nuestro compromiso es ir hacia una provincia sin exclusiones, en la que nacer pobre no sea la condena para morir pobre y en el que el Estado sea el modelo a seguir en ejemplaridad y compromiso con lo colectivo. Desde hace años que sostenemos que ha llegado la hora de la República. Tucumanos, a las cosas", indicaron.

Estuvieron presentes los legisladores José Canelada (coordinador de la comisión), José Ricardo Ascárate, Nadima Pecci y Paulo Ternavasio; los concejales Rodolfo Aranda y Gabriela Olea; la presidenta de la Coalición Cívica, Sandra Manzone; el referente de la Democracia Cristiana, José Páez; el titular de la Usina de Ideas IPEC, Pablo Pero; el presidente de la Fundación Pensar, Tobías Gordillo; los dirigentes en representación del municipio de Yerba Buena Ezequiel Erimbaue y Manuel Martínez Novillo; y el dirigente Pablo Neme.