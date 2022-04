Video: Javier Milei se enojó en vivo con María Laura Santillán y se quiso ir del programa

Javier Milei, diputado nacional por La Libertad Avanza, mostró su enojo, en vivo, cuando la periodista Maria Laura Santillán quiso cruzarlo con Carolina Losada, senadora de Juntos por el Cambio, que también estaba invitada al programa de LN+.

A pesar de ello, el diputado alegó que las condiciones para presentarse en la entrevista eran de un mano a mano, sin intervenciones de terceros. “Me traicionaron, esto no era lo pactado” dijo Milei ante la intención de la periodista de añadir a Losada a la conversación.

“Tengo una buena relación con Carolina, pero esto no es lo que habíamos pactado. No creo que vuelva al programa”

“Si yo determino determinadas condiciones para venir al programa y no las cumplen, no me pueden mentir. Me engañaron y me hicieron una emboscada”, expuso el libertario que estuvo visiblemente ofuscado a lo largo del reportaje.

Ante las acusaciones hacia al programa, la periodista se defendió diciendo: "No las arreglaste conmigo", haciendo referencia a las condiciones. A lo que rápidamente, el diputado retrucó: “Ah, vos te desligas de tu producción". "No, yo me vine acá a hablar con vos y me pareció interesante que como vos hablas bien de Carolina, que se sume", argumentó la periodista.

"Lo dejo de manifiesto: tu producción obró de manera sucia"

Asimismo, la periodista le dijo: “espero que vuelvas pronto” con el objetivo de finalizar la nota en buenos términos. No obstante, Milei fue contundente: "Es difícil. Cuando no te cumplen la palabra, no es fácil". “Solo hubo mala intención”, concluyó el diputado mientras se retiraba del programa.

Por último, Losada dijo no entender la reacción de Milei, e, incluso, afirmó tener una buena relación con el diputado libertario.