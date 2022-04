Video: Mery del Cerro se despidió de MasterChef con un emotivo mensaje

Mery del Cerro quedó eliminada de MasterChef Celebrity y se definieron los nombres de los cuatro finalistas del reality de comida que es furor en la televisión argentina. Entre lágrimas, la modelo y actriz agradeció el aprendizaje que le dejó su paso por el programa. "No empanaba una milanesa y terminé entre los cinco mejores. Eso para mi es un montón", remarcó.

“Primero, agradecerles a ustedes, que fueron tres maestros para mí. Al principio entré subestimando un poco la cocina y creyendo que se me iba a hacer más fácil y la verdad es que no. Me lo tomé como una responsabilidad, como todo lo que hago y estudié y me preparé, y lo hacía en los momentos que tenía libres. Me llevó un gran aprendizaje de todos ustedes: de vos Santi como conductor, porque también me enseñas todos los días, de los chicos, de todos mis compañeros que son lo más, que lo dieron todo, y de toda esta producción maravillosa, que son lo más. Estoy muy contenta de verdad. Gracias, porque si hay algo que me pasó en MasterChef fue haber crecido como persona en un montón de aspectos de mi vida”. Así se despidió y se abrazó a cada uno de los jurados y sus compañeros.

El programa del domingo arrancó con el primer desafío de la noche entre Denise Dumas y Juariu, quienes tenían la misma cantidad de estrellas y tenían que desempatar. La consigna para ellas fue preparar en tan solo ocho minutos, un trifle. Ganó Denise.

El segundo desafío entre Juariu, Mery del Cerro, Tomás Fonzi y Mica Viciconte era cocinar en 60 minutos un plato que tenga tuétano como ingrediente principal y preparar un acompañamiento. Todos los participantes sufrieron contratiempos para elaborar el plato de la noche.

La primera cocinera en pasar a las semifinales fue Juariu, que se mostró sorprendida y feliz. Luego, la segunda elegida fue Micaela. El mano a mano final quedó entre Tomás y Mery, y Martitegui anunció: “Sus platos estaban a la altura de cualquiera que hayamos comido, pero hay que elegir a uno. Por eso, el cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es...Mery”. La despedida fue pura emoción y la próxima semana será la gran final.