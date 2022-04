Qatar 2022: Brillo y sospechas

Una estadística, que toma en cuenta los puntos que las selecciones nacionales suman en el ranking de la FIFA, da cuenta de que el Grupo A es el “menos valioso” de los ocho conformados. Es en el cual estará Qatar, que nunca jugó un Mundial de mayores, compartiendo zona con Países Bajos (jugó en 10), Ecuador y Senegal (ambos disputaron tres). Lógico, las suspicacias se echaron a volar. ¿Será una mano extra para ver si el local logra al menos llegar a octavos de final? El punto agrega un detalle más a la ya larga lista de polémicas que se ciernen sobre la designación, en 2010, del país asiático como sede.

Desde entonces, a Qatar lo han acusado de sobornos para asegurarse la plaza. De explotación y maltrato de trabajadores extranjeros que trabajaron en la construcción de los estadios. De deducciones salariales ilegales y punitivas. Y lo que es peor: de ocultamiento de datos sobre muertes en situación laboral (la prensa británica afirmó que 6.500 trabajadores provenientes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka fallecieron desde 2010).

Todo un tema es el que involucra a las mujeres qataríes: Amnistía Internacional afirma que siguen siendo objeto en el país, de discriminación en la ley y en la práctica. No obstante, hacia las extranjeras hay otro tipo de trato.

Y hay más: al tratarse de un país donde la homosexualidad es ilegal, desde hace meses la cuestión el centro de debates, reclamos y denuncias. En horas recientes, los organizadores anunciaron que podrán retirarles a estos fanáticos las banderas del orgullo gay. Aclararon que se tratará así de proteger la seguridad de los hinchas LGTB+ (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y más). Y también que simpatizantes y parejas de la comunidad serán bienvenidas durante el desarrollo del Mundial, en noviembre y en diciembre.

Se dirá que todo esto es cotillón a esta altura de la historia. Que el Mundial ya está en su proceso final, a 233 días de su comienzo. Que hay organismos de justicia internacionales que se encargarán (como se están encargando) de investigar y, eventualmente, tomar medidas. Pero es que en este loco mundo de la pelota, en el cual el negocio parece estar por sobre todas las cosas, es fundamental exponer situaciones como las expuestas, ya sea para mantenerse en alerta, ya sea para actuar, ya sea para no repetir prácticas en próximas citas de este tipo.

Todavía no se digiere por completo que este torneo se juegue en el invierno boreal, rompiendo con la tradición de hacerlo en el verano. Las condiciones climatológicas del país de Oriente Medio impedían hacerlo en su época natural. De todos modos se estima que los partidos se jugarán con una media de 30°. Las principales ligas de Europa -que cuentan con la mayoría de los futbolistas que estarán en el Mundial- se vieron obligadas a comprimir sus fechas y adelantarlas en su cierre, hasta incluso una semana antes del comienzo del torneo. Esto, no obstante, genera un punto positivo: los jugadores llegarán en su cenit físico y no a media actividad como ocurrió en todos los Mundiales anteriores tras haber disputado toda la temporada con sus clubes.

Para el final, una imagen de la ceremonia del sorteo: el esfuerzo por mostrarse abiertas al mundo por parte de las autoridades qataríes. El secretario general del torneo, Hassan Al-Thawadi, aseguró: “somos un país relativamente conservador, lo que significa que las muestras de afecto en público no forman parte de nuestra cultura. Pero sí la hospitalidad y la acogida de personas de diferentes partes del mundo”.

Puede que nunca se sepa si estamos ante un caso de sol tapado con un mano. Pero lo que sí se sabe es que el fútbol se ha convertido en una actividad especializada en ocultar realidades, en función del negocio. Un caso típico de árbol que tapa el bosque.

EN LA MIRA. Las condiciones laborales de lo hecho en Qatar se investigan.

Datos mundialistas

Cruce de tuits

La cuenta oficial de la Selección en Twitter le respondió a la de Polonia, luego del polémico mensaje que publicó luego del sorteo. “Cuando sabes que te espera mucho trabajo con Kamil Glik y Jacek Góralski...”, escribieron junto a un GIF de Lionel Messi en el que se agarra la cabeza preocupado. La referencia tiene que ver con dos de sus defensores más duros. La respuesta fue corta y precisa: “Dale” y un emoji de risa.

¿El Grupo de la Muerte?

Después de muchas discusiones para identificar la zona más complicada del Mundial, se utilizó el sistema de puntajes que entrega el ranking de la FIFA. Así, quedó determinado que el Grupo B, con reúne por ahora a Inglaterra, EE.UU. e Irán y al que le falta todavía un seleccionado más. Sumará un total de 6.548 si entra Gales; 6.495 si lo hace Ucrania, y 6.432 si el que logra la plaza es Escocia).

El Grupo C está 5°

Por ahora, el Grupo C que integra Argentina junto a México, Polonia y Arabia Saudita, es el sexto más valioso según el ranking, pero podría ser el quinto. Suma un total de 6.412,84 puntos. Pero podría ascender un puesto si, en el E, ingresa Nueva Zelanda y no Costa Rica. Hasta ahora, esa zona (que ya cuenta con España, Alemania y Japón) tiene 6.416,25 unidades (con los “ticos”) o 6.119 (con los “kiwis”).

Cambió el partido inaugural

La FIFA informó un importante cambio en la programación de partidos. Se esperaba que Qatar levante el telón ante Ecuador. Pero quienes lo harán serán Senegal y Países Bajos. El equipo africano -campeón continental- y el conjunto europeo se medirán el lunes 21 de noviembre, desde las 7 en el Al Thumama Stadium.Ese mismo días, por el B, chocan Inglaterra-Irán (10). Qatar-Ecuador empezará a las 13.

Las apuestas hablan

Si bien todavía faltan selecciones por clasificarse, las casas de apuestas ya empiezan a jugar su Mundial. Lógicamente, hay mucho camino por recorrer aun. Brasil picó en punta, con un total de entre 5,5 y 6,5 por cada dólar jugado. Le siguen Inglaterra (6,50), Francia (entre 6,5 y 7,50), España (entre 8 y 9) y Alemania (entre 10 y 11). Por el momento, Argentina está en el mismo nivel de apuestas que los alemanes.

El DT polaco analiza

Czeslaw Michniewicz, DT de Polonia, dio su opinión sobre el grupo que le tocó a su equipo en el sorteo. “No jugaremos sólo contra Lionel Messi. Argentina tiene jugadores importantes en buenos clubes de Europa. Claramente es la favorita del grupo por las estrellas que tiene, pero nosotros también tenemos un equipo fantástico y podemos pelear”, aseguró el entrenador de 52 años.

Di María con problemas

Paris Saint-Germain sumó otro nombre y apellido a la larga lista de lesionados: nada menos que el de Ángel Di María. El jugador de la Selección sintió una molestia muscular durante el entrenamiento de ayer y el entrenador lo descartó inmediatamente para el duelo de hoy ante el Lorient, por la jornada 30 de la Ligue 1. “Se hará un nuevo estudio en los próximos días”, informó el club de la capital francesa.