Mica Flores cierra un ciclo en el San Martín y viaja para cambiar de aire

No es una despedida sino un nuevo comienzo. Por eso no hay pesar en su voz, más allá de la lógica ansiedad de comenzar un camino distinto. Mica Flores ya tiene la madurez y la firmeza como para andarlo a paso seguro, sabedora de todo lo hecho y todo lo que todavía le queda por hacer. Y el destino es la Capital Federal.

Por eso es que la cantante simoqueña quiere que en su presentación de esta noche, en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) desde las 21 haya la alegría de la celebración y no una tristeza de un adiós que no existe. Y para que la fiesta sea completa, la entrada será libre y gratuita, en una fecha organizada por el Ente Cultural de la Provincia.

Aunque el título del show sea uno, la propuesta es doble. Aparte de Flores, el espectáculo “Música de raíz tucumana” tendrá también a Juan Tabera sobre el escenario. El cantor de Tafí Viejo ganó el Pre Limón 2018 y el Pre Baradero este año y es finalista del certamen “Talentos federales”, por el que representará a Tucumán en el porteño Teatro Broadway.

La primera cita de Mica en Buenos Aires será este mismo mes, cuando participe en el ciclo federal de Mujeres Creadoras de Música Argentina, en el Cabildo. Pero antes, su energía está puesta en esta noche: “este recital implica un corte, un cierre de ciclo, y el inicio de otro nuevo, de una nueva etapa, un poco más lejos de mi tierra. Hace años ya salí de mi pueblo, de mi Simoca, para dedicarme a la música, y ahora voy a hacer lo mismo pero a más kilómetros”, le dice a LA GACETA.

Su canto de hoy la llevará por clásicos como “Alfonsina y el mar”, de Ariel Ramírez, que interpreta hace muchos años, a temas nuevos como “Para un amanecer”, una chacarera contemporánea de Miguel Condomi y René Videla. A su lado estarán Santiago Quipildor en guitarra, Dario Venditti en percusión, Carla Guzmán en flauta traversa y Martín Jiménez en bajo, y la acompañará Ximena Manci en destrezas con boleadoras.

El entorno de su “hasta pronto” es distinto al de los festivales o a las peñas. Y de esa caracterítica surge la siguiente respuesta.

“Las salas de teatro siempre me dan la posibilidad de salirme un cachito del folclore que se hace en otros sitios, aunque no del todo. He elegido temas que ya son parte de mi repertorio, pero son los que la gente se sienta a escuchar atentamente. Siempre ha sido la parte que más me llama la atención de los espectáculos. Y sumo también canciones que hablan sobre nosotras las mujeres, la vida cotidiana y la fuerza”, afirma.

- ¿Te está moviendo mucho esta temática?

- En esta época pienso mucho en eso, porque me miro a mí misma, resiliente, a mis antepasadas, a todo lo vivido y toda la lucha que encararon, y a las mujeres de alrededor. Observarlas me dice que no importa qué tan difíciles estén las cosas, no tengo que abandonar.

- ¿Qué te lleva a irte?

- El motivo principal de mi viaje es expandir mi proyecto artístico. Quiero que lo que hago sea más grande, quiero pisar más escenarios, quiero seguir puliendo mi canto. Siento que puedo alcanzar mucho más, pero estoy convencida de que si me quedo estática en un solo lugar, no lo voy a lograr. Y no quiero dejar que se me vaya la vida, que es una sensación que tengo desde que partió mi mamá hace dos años.

- Como con todo cambio, se te deben mover cosas por dentro...

- Sé que son momentos difíciles en el mundo, pero siento que mi canto no se va quedar en las fronteras de este país, también voy detras de ese objetivo. El folclore sigue intacto, la energía, la zamba, la chacarera y la voz siguen conmigo, pero es momento de volar. Hay nuevos cielos para mi voz.

Tango en la plaza

artistas tucumanos con entrada gratis

UN CANTO SIN LÍMITES GEOGRÁFICOS. Mica Flores siente que llegó el momento de buscar nuevos horizontes para su voz, sin alejarse de las raíces.

El 2x4 se instalará en la plaza Independencia desde las 20, con un show de artistas tucumanos al aire libre y con entrada gratis organizado por la Municipalidad de la capital. Se anuncia la presencia del Trío Tinta Roja, de Gotan Trío y de las vocalistas Anita Cabral y Nadia González (foto). Además, se presentarán los bailarines del taller de tango Carlos Gardel, queconduce Manuel Suárez, y la pareja que integran Marcela Nar y Omar Bardón. El evento será conducido por Carlos Escobar y se suspende en caso de mal tiempo. Otras propuestas convocantes llegan desde el folclore: al mediodía habrá una peña especial en Viva Perón Bar (Miguel Lillo 388, en el barrio del Abasto) mientras que en La Casa de Yamil (España 153) se anuncian las actuaciones de Los Orejanos y de Gabriel Sánchez; y por la noche, desde las 22, Héctor Saleme presentará su repertorio en el restobar Beckett’s (25 de Mayo 783).

Propuestas de rock y pop

recitales en vivo

Los músicos tucumanos estarán activos hoy, en diferentes escenarios. Claudio Giraud Proyect, el trío que integran el guitarrista que le da nombre al grupo, el baterista Panchi Lebón y el bajista Gonzalo Aragón (con el aporte de Alfonsina Milioto como voz invitada y al piano) se presentará hoy entre las yungas de Nuevo Mundo Parador, el espacio frente al country La Arboleda (ruta 338, rumbo a Villa Nougués). Por la noche habrá más rock y pop. Verde Jade actuará en Rocson Sur (General Paz 516), mientras que The Worms llevará su tributo a Pink Floyd al Bar Irlanda (Catamarca 380), en dos shows que se anuncian con entrada libre y gratuita. Una opción muy distinta en lo musical es la propuesta de esta noche en CiTá Abasto de Cultura (La Madrfid 1.457), cuando desde las 20 el espacio de transforme en un “Tablao flamenco”, con la presencia de Claudia Casilla y Daniel Corres en baile, Lisandro Aramayo en cante y Alier Díaz Ferrer en guitarra.