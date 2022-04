Extraen cinco eucaliptos secos en el parque Avellaneda

Serviciales. Hogar de pájaros. Oxigenan el aire. Contribuyen a morigerar los sofocones del calor. Con frecuencia son depredados. Los árboles son testigos mudos del tiempo. A veces son triste noticia cuando un viento o la senectud los voltea y desencadenan una inesperada tragedia. En estos días, personal de la Subdirección de Arbolado Urbano de la Dirección de Espacios Verdes municipal comenzó a extraer en el parque Avellaneda cinco añosos eucaliptos, de entre 30 y 40 metros de altura, cuyas ramas y troncos están secos, con alto riesgo de caerse. Los ejemplares están en la cercanía del jardín de infantes municipal “Semillitas”. Para la poda se está usando una grúa con un brazo de 25 m de extensión.

“Son los árboles más grandes y peligrosos, recuerde lo que ha pasado la otra vez con la chiquita. Luego seguiremos con los otros ejemplares que están secos e inclinados, la mayoría sobre la calle San Martín. Estamos trabajando en conjunto con Los Amigos del Árbol. Ya hicimos varias intervenciones: por la avenida Avellaneda, desde Juan B. Justo hasta plazoleta Dorrego, en las plazas dentro de las cuatro avenidas, todos esos ejemplares se han podado no solo los viejos, también los tarcos que son los que mayormente caen. Los tarcos son los más frágiles, la tipa es más difícil que caiga porque es más grande”, comenta Luis Rodrigo, subdirector municipal de Espacios Verdes.

El funcionario señala comenzarán a trabajar por la calle Bolívar porque “hay varios plátanos que está medio fieritos, para empezar a hacer despeje de luminarias y los que están feos, extraerlos. Estamos poniendo lapachos en su reemplazo. En los plátanos de la calle San Luis sacamos la mayoría de las ramas secas o los que estaban en mal estado. A los plátanos le cae mucha por entre medio de los gajos y se pudren; el árbol no cae sino los gajos que son sensibles, se quiebran con el viento”, explica.

Rodrigo lamenta el vandalismo. “Vamos reponiendo tres veces lapachos por la 25 de Mayo, en la vereda de la Casa de Gobierno y por la San Martín, la gente los quiebra por la mitad cuando hay manifestaciones. Estamos forestando las peatonales, les ponemos los tutores a los arbolitos, pero la gente los arranca”, dice Rodrigo.

Alfredo Toscano, secretario municipal de Obras Públicas, expresa que la SAT está poniendo en riesgo el arbolado en la zona sur. “La Sat va por la vereda y a veces para tunelear, para pasar el caño, se encuentran con las raíces de los árboles, las cortan y eso los debilita y con el tiempo termina tirándolos. Vengo con ellos renegando, pidiéndoles que tengan cuidado, que bajen a la calle en algunos casos, porque nos están debilitando mucho los árboles”, indica. El funcionario comenta que en barrio sur, hay cuatro o cinco árboles por cuadra. “Tenemos nueve cuadras si tomamos de norte a sur y ocho cuadras de este a oeste, es decir, 72 cuadras a un promedio de cuatro árboles por cuadra, estamos hablando de 300 o 400 árboles, que claramente se van a ver perjudicados”, afirma.

La SAT está cambiando todo el sistema de agua; las cloacas están a seis metros de profundidad, el agua está a un metro o 1,5 m. “Le vengo planteando a la SAT que baje a la calle, pero no quiere hacerlo porque el costo es mayor por la reparación y tiene que picar; la vereda es mucho más rápido, no es lo mismo sacar el hormigón que una vereda. Es un problema con el arbolado urbano y la capacidad de un árbol de sostenerse en pie, en épocas normales no pasa nada, el problema es cuando vienen grandes lluvias y la tierra absorbe mucha agua, pone jabonoso abajo, pierde consistencia la tierra. La conjunción agua y viento es terrible para un árbol y si encima le cortamos las raíces que lo sostienen estamos en un problemita”, sostiene.

Cinco niños lesionados: el gajo de un eucalipto cayó en el parque

El 12 de diciembre pasado en los juegos infantiles ubicados cerca del café Mirasoles, en el parque Avellaneda, la rama de un imponente eucalipto se desprendió, lastimando a cinco chicos; una de las niñas de ocho años recibió el mayor impacto y tuvo que ser hospitalizada. El concesionario del bar Mirasoles dijo en la ocasión que la responsabilidad era de la Municipalidad. El árbol que produjo el desastre no estaba dentro de la jurisdicción de la concesión. Como concesión, tenemos la responsabilidad de mantener en buen estado el espacio, lo que significa conservar el césped y que la gente pueda disfrutar; mas no el tema de los árboles que son públicos”, sostuvo.