Postura del campo: “Somos un sector pujante y el Gobierno no acompaña”

Tras dos años de interrupción debidos a la pandemia, ayer la Expo Apronor volvió a recibir a ruralistas y a empresarios afines a la producción agropecuaria. Para los organizadores el evento fue todo un éxito en cuanto a la concurrencia que asistió a la quinta exposición que realiza la Asociación de Productores del Norte en el predio de La Ramada de Abajo. 86 empresas exhibieron sus productos.

La Sociedad Rural de Tucumán acompañó durante el acto inaugural, que además contó con un fuerte acompañamiento de referentes de Juntos por el Cambio. Una de las cosas sobre las que se hizo hincapié fue el rechazo a las recientes medidas tomadas por el Gobierno nacional en materia de exportaciones y retenciones.

“Esta expo es una prueba de lo que podemos organizar los productores. Tenemos iniciativa y ánimo pujante de avanzar y crecer pero que nunca es acompañado con decisiones políticas. Por el contrario, siempre buscan hacer todo cuesta arriba para este sector y eso repercute en el estado de ánimo de los productores que día a día están saliendo a reclamar por medidas que no sean inconstitucionales. Es el mismo reclamo que venimos haciendo desde hace 20 años”, adelantó en entrevista con LA GACETA Augusto Battig, presidente de Apronor, antes de inaugurar la exposición.

La apertura de la Expo se inició con la bendición del sacerdote Juan Carlos Prado, con el izamiento de la bandera y el canto del Himno Nacional. “El acompañamiento de todas estas empresas aquí presentes nos muestra lo pujante de este sector. Tenemos todo: la tecnología, el conocimiento, la tierra y las ganas de progresar; pero no tenemos las políticas adecuadas ni un proyecto serio por parte del Estado”, remarcó Battig. “Hoy sembramos con un determinado porcentaje de retención y no sabemos qué pasará cuando estemos levantando nuestras cosechas. No hay previsibilidad y así todo se hace cuesta arriba. Tenemos un Gobierno Nacional y uno Provincial que no resuelven los problemas de fondo del país; pero vemos que se esmeran por ver cómo exprimir con más impuestos a nuestro sector”, agregó.

“Vienen tiempos más difíciles y es necesario unirnos para afrontarlos. Sólo así podremos sacar al país adelante”, concluyó.

Los referentes del radicalismo en la provincia acompañaron el evento. Asistieron los parlamentarios nacionales Roberto Sánchez y Lidia Ascárate; los intendentes Mariano Campero y Sebastián Salazar; los legisladores José Ascárate y José Canelada y la dirigente Silvia Elías de Pérez; entre otros. Por otro lado, estuvo presente el legislador Walter Berarducci, del Partido por la Justicia Social.

“El Gobierno está reincidiendo en la postura ideológica de atacar a la producción y a quienes mueven a la Argentina en vez de atacar los problemas reales que tenemos: el déficit fiscal y el enorme gasto público”, consideró Berarducci.

“Están tomando medidas erradas. Desde hace años vemos gobiernos nacionales que buscan exprimir a la gallina de los huevos de oro casi al punto de llevarla a la muerte. Eso habla de una profunda desinteligencia. No existe forma de que una política publica se lleve adelante si no es desde el consenso con todos los actores que son protagonistas de esa política pública”, analizó Canelada, aludiendo a la terminología usada por el ministro de Agricultura Julián Domínguez que comparaba al campo con la gallina de los huevos de oro.

Sánchez expresó: “el campo es mucho más que sólo sembrar semillas. Hay mucha gente trabajando por la cosecha. En un mismo pueblo se ve cómo cuando se mueve el campo se mueve la economía de ese pueblo. El productor invierte constantemente y además da trabajo”.

“Los productores no son los que andan comprando departamentos en Miami, con todo el derecho que tendrían de hacerlo. Esta gente todo el tiempo está reinvirtiendo en el país. Lo que queda de una cosecha siempre es para la próxima o para invertir en equipamiento”, señaló Lidia Ascárate.

Salazar indicó: “tenemos que acompañar al campo para que sea el motor del crecimiento de la provincia y del país. Quienes tenemos responsabilidad de gestión no podemos fundir al sector que más aporta a la economía”.

“El sector agropecuario está sufriendo el cierre de exportaciones y la suba de retenciones. Están desalentando la producción desde el gobierno nacional”, sintetizó Campero.

La ex senadora Elías de Pérez concluyó que “el campo es el corazón productivo de nuestro país y nuestra provincia. Las políticas que están tomando desde Nación y Provincia son erradas y van en contra del campo. Los productores marcan que están sembrando con un costo y una previsibilidad, pero cuando llega la cosecha les cambian las reglas de juego. Eso es inadmisible”.