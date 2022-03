Básquet: un paso hacia la inclusión

Si hay una característica esencial de los argentinos, es el ingenio. Esa capacidad inventiva, naciente de la curiosidad innata que yace en el ser de cada una de las personas, las lleva a ser inquietas y a la búsqueda de crear. Este es el caso de Ricardo Molinari, un ex basquetbolista que fue el impulsor del básquet para ciegos, idea que nació en 2002 y desde allí nunca paró de progresar. En esta ocasión, Molinari visitó nuestra provincia para dar unas charlas y prácticas sobre su disciplina y le comentó a LG Deportiva el desarrollo de la disciplina.

-¿Cómo surgió la idea?

- Un día fu a practicar al club donde jugaba y vi como un profesor golpeaba el piso para enseñarle a un chico distintos trabajos aeróbicos. El provocaba sonido en una punta de la cancha y el chiquito corría hacia ahí. En ese momento me pregunte: ‘¿por qué un ciego no juega basquetbol?’. La respuesta fue que no tenían elementos. Entonces interiormente me dije: ‘ponete a laburar y deja de soñar’.

-¿Cuáles fueron los elementos que creaste?

- Primero, la pelota sonora. Después vino el tablero sonoro, la cancha y el reglamento de juego.

-¿Cómo es la pelota sonora?

- Lo que hice fue sacarle la válvula y colocarle unas bolillas de acero. Porque cuando cualquier pelota pica, siempre hace ruido. Pero hay que darle independencia a la persona con ceguera; es decir, que cuando se le escape pueda seguirla e incluso cuando esté rodando al ras del piso. Estas bolillas permiten seguirla siempre.

-¿Y el tablero?

- Tiene un sistema de ruido para que la persona con ceguera sepa dónde tiene que tirar. Cada vez que la pelota pasa, tiene un sensor que lo toma anunciando si fue efectivo el lanzamiento. Y tiene red de cadena, porque si es blanda puede llegar a confundir al sensor.

- ¿Es verdad que la cancha tiene diferentes relieves?

- La zona pintada tiene otra textura, porque la persona con ceguera tiene un tacto increíble. Todo lo que es marca convencional tiene un leve relieve. En los bordes, hay una soga elástica para que el ciego sepa que está por salir de la cancha. También, la cancha es más chica. La máxima de esta tiene 20 x 10 metros y la mínima 15 x 10 metros. Como los chicos no corren, achicamos la cancha para que sea más dinámica. Son tres jugadores por equipo, que ocupan cada carril dentro de la cancha.

- ¿Hay alguna persona que los ayude?

- Hay un guía que ve y cumple el rol de DT. No juega, pero es quien repone la pelota si se va afuera.

- ¿Qué diferencias hay con el fútbol para ciegos?

- Es diferente porque esto les da autonomía, en cambio en el fútbol tienen el arquero que ve. En este caso, salvo las indicaciones, la persona con ceguera tiene independencia.

- ¿Es verdad que se trata de un deporte mixto?

- Sí; apuntó a que esto sea una actividad física deportiva para las personas con ceguera y baja visión, por eso pueden jugar de manera mixta. También pasó en el básquet convencional. Cuando se jugó el primer partido eran varones y mujeres, siendo más de 30 deportistas. Aquí para mayor integración, incluimos como requisito que sean dos varones y una mujer sí o sí; sin límite de edad.

-¿Cuáles son las ayudas que brinda practicar este deporte?

- Esto es para el desarrollo, la postura, el desplazamiento, lo auditivo y todo ese tipo de cuestiones. Es una gran herramienta para ellos.

-¿Se cumplieron su sueños?

- Sí, es un deporte adaptado no federado. Sé todo lo que viví y con el tiempo va a ser una disciplina paralímpica. Conozco la historia de Louis Braille, quien creó el sistema táctil y fue reconocido 100 años después. Si le dieron poca importancia a él, imagínate lo que puede ser con lo mío. Pero no importa porque la obra está y sé que alguien la va a seguir.

En las escuelas

En todo el país existen ocho instituciones educativas en las que ya se practica el básquet para ciegos. Las expectativas es que este año se pueda llegar a 20. Incluso, nuestra provincia podría contar con una de ellas.